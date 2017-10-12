Брюссель, 12 октября, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Австрийский философ, историк и писатель Роберт Менассе был удостоен немецкой литературной премии «Deutscher Buchpreis» за 2017 год. Об этом было объявлено в понедельник, 9 октября, накануне открытия традиционной 69-й книжной ярмарки во Франкфурте-на-Майне, сообщает 11 октября немецкое информационное агентство DPA. Премию Менассе получил за роман «Столица» («Die Hauptstadt»), который раскрывает главные пороки и недостатки европейской бюрократии. Своими мыслями на этот счет автор поделился в эксклюзивном интервью Die Welt.

ИА REGNUM ЕС

О неолиберальной повестке дня. Критика Макрона из-за его неолиберальной повестки дня может быть не критикой неолиберализма как такового, а обычной политической критикой. Сегодня эти вещи уже не так легко отличить. Макрон, возможно, и неолиберал, но при этом он очень европолитичен и более прогрессивен в этом отношении, чем все левые Франции, отмечает автор. «Когда я прислушиваюсь к тому, что говорит Меланшон, у меня возникает ощущение, что это произносит кто-то из «АдГ». Это чистый национализм. Я достаточно стар, чтобы помнить, что левые были интернационалистами, а теперь они — радикальные националисты», — говорит Менассе.

О сепаратизме. Стана басков, как и Каталония — это регионы, которые стремятся к собственной автономии, но на самом деле являются европейскими. Это часто упускается из виду, и их называют националистами, что в корне неправильно. Когда регион стремиться вырваться из состава национального государства, то это лишь доказательство того, что нация не работает. То, что сейчас происходит повсеместно, по всей Европе, можно назвать «весной регионов». Именно ЕС должен защищать регионы от национальных государств. Шотландцы также являются истинными европейцами, а настоящие националисты сидят в Лондоне, и они это доказали.

О правом популизме. Не успел роман выйти, как уже то, что описывалось автором в отношении правого популизма в Европе, стало реальностью. «АдГ» сейчас — третья сильнейшая партия в Германии. Стоит ли сейчас опасаться за Австрию? «Вполне возможно, что опросы общественного мнения окажутся верны, и тогда мы получим антиевропейское правое национальное правительство, отравляющее внутриполитический климат в Австрии», — говорит автор. Потенциальный будущий канцлер Австрии сказал, что он готов нарушить Европейское право, если того пожелают австрийцы. «Посему мне кажется, что, чтобы преуспеть, демократическим партиям необходимо придерживаться «красных линий», эдакого особого «кода солидарности», — заявляет Менассе.

О религии. Еще одной европейской ценностью, помимо демократии, является свобода религии. И вот сейчас мы наблюдаем, насколько далеко готов пойти Европейский союз во имя свободы религии, насколько он готов ради этого подвернуть сомнению Конституцию и справедливость. А если он этого не сделает, то люди станут сомневаться в достоверности этой ценности. Но сейчас это, пожалуй, не слишком актуальная дискуссия. Пока никто не может заставить чью-то дочь или жену носить платок, всем всё равно.

О Брюсселе. Книга Менассе — всё же городской роман. И Брюссель Менассе — это не просто «столица» европейских институтов, но и «столица» НАТО, о чём часто забывают. «НАТО бросает длинную черную тень на этот город. Если вы там живете, то вы это знаете», — говорит автор. НАТО тем не менее играет большую роль в вопросах европейской политики. Особенно в архитектуре европейской безопасности, которая сейчас так активно обсуждается. Из бесед с официальными лицами в Брюсселе становится понятно, что одной из самых больших проблем Европы на сегодняшний день является провал в создании общей европейской полиции и армии. Эгоизм национальных государств особенно радикален. И все национальные секретные службы хотят знать что-то от всех остальных, но ничего не дают взамен. Если бы их работа была рационализирована, многих потерь удалось бы избежать.