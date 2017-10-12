Москва, 12 октября, 2017, 12:53 — ИА Регнум. До конца октября на 31 станции Московского метрополитена появятся 42 зеркала. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, они будут выполнены в двух размерах: метр на два и полтора на два метра. Их украсят логотипом подземки и покроют антивандальной пленкой.

Зеркало

Как городские власти пришли к мнению о необходимости таких нововведений, авторы сообщения не уточняют. Молчат они и насчет того, во сколько столичному бюджету обойдётся это сомнительное удовольствие.

«Это, наверное, красиво, хотя я не знаю, найдётся ли на свете человек, которому приятно на себя смотреть, когда он протискивается в метро, особенно с утра или в конце рабочего дня, — заявила корреспонденту ИА REGNUM социолог, эксперт Института глобализации и социальных движений Анна Очкина. — Вообще же в метро полно проблем. Насколько я знаю, там не всё хорошо с системой вентиляции. Она как минимум нуждается в проверке. Там совсем плохо обстоят дела с пандусами, что очень важно для граждан с ограниченными возможностями здоровья и для людей с маленькими детьми. С пандусами ситуация скверная даже в районе вокзалов и тех станций метро, откуда люди уезжают на аэроэкспрессе. Это всегда испытание, если ты с более-менее приличным багажом оказываешься в московском метро. Стоило начать хотя бы с установки вместо зеркал сенсорных дверей, которые не нужно тянуть на себя с заметной силой или толкать и которые не ударят тебя по лицу, если впереди идущий неосторожно отпустит дверь».

При этом она напомнила о том, что это не первое сомнительное новшество, которое появилось в метро.

«В своё время там установили рамки металлодетекторов, которые, кроме того, что не всегда работают, так ещё и затрудняют проходимость пассажиропотока, — подчеркнула Очкина. — Теперь вот зеркала, а остро необходимые вещи так и останутся навсегда несделанными».

Эксперт при этом отметила, что в сложившейся ситуации мы наблюдаем небрежное исполнение собственных обязанностей со стороны чиновников, которые, похоже, даже не стали утруждать себя выяснением того, что на самом деле нужно москвичам.

«Люди, имея бюджет, не хотят потратиться на небольшое исследование вопроса, — констатирует она. — А между тем это легко выяснить, устроив опрос населения. Для этой цели даже не пришлось бы тратить казенные средства — можно привлечь студентов. Но это, видимо, как раз не очень нравится нашим чиновникам. Вдобавок можно просто проехаться с багажом до Павелецкой или Белорусской и потом прокатиться на аэроэкспрессе, спуститься с кольцевой Комсомольской до вокзалов с чемоданами. После такого исследования предпочтения бы сразу изменились».

Напомним, что ИА REGNUM уже писало о том, насколько непростые условия для передвижения маломобильных граждан созданы в столице. В первую очередь это касается пандусов, которые либо попросту отсутствуют, либо сделаны столь оригинально, что использовать их по назначению сможет не всякий. Другая проблема — лифты, которые в силу своих малых габаритов оказываются недоступны, например, для инвалида-колясочника. Немаловажное значение имеет и проблема общественного транспорта, в который лица с ограниченными возможностями зачастую не могут попасть и вынуждены добираться до магазинов, банков, социальных учреждений пешком.