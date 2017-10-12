Тула, 12 октября, 2017, 12:52 — ИА Регнум. 10 октября в Новомосковской городской клинической больнице прошла презентация высокотехнологичного медицинского оборудования — экзоскелета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области «Экзоскелет для реабилитации ExoAtlet I» был разработан российскими учеными и теперь широко внедряется в практику отечественного здравоохранения

Как отмечают разработчики, высокотехнологичное оборудование значительно повышает качество жизни пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Установка предназначена для реабилитации пациентов с двигательными нарушениями нижних конечностей (последствия инсульта, травм и заболеваний позвоночника, опорно-двигательного аппарата).

Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков подчеркнул, что появление экзоскелетов в Тульской области стало возможным благодаря главе региона Алексею Дюмину: «Губернатор уделяет огромное внимание развитию здравоохранения региона, повышению доступности и качества медицинской помощи жителям нашей области. Благодаря его непосредственному участию правительство Москвы безвозмездно передало нам пять экзоскелетов «ExoAtlet I». Это позволит пациентам с нарушениями двигательной функции получить высококвалифицированную и эффективную медицинскую помощь, не выезжая за пределы области», — сказал Андрей Третьяков.

Министр отметил, что из пяти экзоскелетов три находятся в Новомосковской районной клинической больнице, еще два переданы в городскую больницу №10 г. Тулы.

Главный врач Новомосковской городской клинической больницы Игорь Наумов рассказал, что представители компании-разработчика уже обучили персонал лечебного учреждения работе с экзоскелетами.

Как пояснили журналистам тульские медики, «Экзоскелет для реабилитации ExoAtlet I» был разработан российскими учеными и теперь широко внедряется в практику отечественного здравоохранения.

Оборудование позволяет людям с ограниченными возможностями самостоятельно ходить. При его использовании не требуется дополнительных средств для стабилизации (например, костылей), руки человека остаются свободными.

Экзоскелет для нижних конечностей позволяет человеку совершать самые различные движения — вставать, приседать, идти вперед или назад, поворачиваться, стоять на одной ноге, подниматься по лестнице, ходить по наклонным поверхностям.