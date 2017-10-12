Москва, 12 октября, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к своим подписчикам с просьбой посоветовать ей компанию по установке заборов из профнастила. Некоторые пользователи соцсети предложили дипломату свою помощь бесплатно.

Забор

Забор, по словам Захаровой, нужен «простой, без изысков».

«Нет, не для демаркации государственной границы)) Для дачи. Надёжно, по адекватным ценам, с вашей личной рекомендацией», — написала представитель МИД РФ.

В комментариях, помимо профильных компаний, пользователи предлагали свою помощь. Так, один из них был готов приехать и поставить забор из Молдавии, другие писали в комментариях цену за услуги.

«Зaбoры сейчaс стрoить — сaмoе время. Тoлькo железoбетoнные, с бoйницaми», — написал пользователь.

Пользователь Владислав Курчанов посоветовал Захаровой обратиться к президенту США Дональду Трампу, который «как раз сейчас с заборами экспериментирует».

«Наверняка поделится информацией о наилучшем варианте», — пишет комментатор.

Также в качестве специалиста по заборам представителю МИД РФ посоветовали Арсения Яценюка.

«Такой забор нам не нужен»,— ответила на это Захарова, поставив «смайлик».

С ней согласились другие комментаторы, назвав Яценюка «ненадежным» партнером: деньги возьмут и ничего не сделают.