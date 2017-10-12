Москва, 12 октября, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Фигуранты уголовного дела о мошенничестве пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский и начальник правового управления ведомства Борис Едидин помещены под домашний арест. Та же мера пресечения избрана в отношении главы аппарата ведомства Александра Весельчакова, сообщает 12 октября пресс-служба Чертановского районного суда Москвы.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

Как пояснил пресс-секретарь суда, заявленные ходатайства о заключении Ампелонского и Едидина под стражу суд отклонил, однако вынес постановления об их домашнем аресте на срок до 7 ноября. Ходатайство о помещении Весельчакова под домашний арест суд удовлетворил.

Защита Ампелонского обжаловала его помещение под домашний арест. Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не известна.

В материалах, опубликованных на сайте суда, присутствует карточка дела в отношении Весельчакова, но статья, по которой он проходит, не указана. О причинах следственных действий пока также не известно.

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Напомним, ранее ряд СМИ сообщил о возбуждении в отношении Ампелонского и других сотрудников Роскомнадзора, включая Едидина, уголовного дела, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Утверждалось также, что уголовное дело возбудило следственное управление СКР по Москве, при этом следователи ходатайствовали о помещении Ампелонского под стражу. Роскомнадзор и Следственный комитет эту информацию официально еще не подтвердили.

Кроме того, 11 октября стало известно об обысках, которые прошли на государственном предприятии «Главный радиочастотный центр», подведомственном Роскомнадзору. Сообщалось, что речь идет о возможном выводе средств ведомства через ФГУП.

По данным источников, близких к руководству Роскомнадзора, суть дела заключается в так называемых сотрудниках-«подснежниках», то есть лицах, которые не работают, но числятся в одном из подразделений и получают зарплату.

Тот факт, что в числе фигурантов дела — глава аппарата Роскомнадзора, соответствует этой версии. В должностные обязанности Весельчакова входит организация всей административной деятельности ведомства, в том числе управления персоналом.