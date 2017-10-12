Астрахань, 12 октября, 2017, 12:35 — ИА Регнум. В Астраханской области всё-таки появится свой центр гребных видов спорта. Уже в 2018 году планируется завершить первый этап строительства. «Этого будет достаточно, чтобы начать тренировочный процесс», — заявил вице-губернатор, председатель правительства Астраханской области Расул Султанов в ходе рабочей встречи в Министерстве спорта РФ с главой ведомства Павлом Колобковым.

Astrobl.ru Будущий центр гребных видов спорта

Сдвинуть дело с мёртвой точки поможет участие Астраханской области в реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы». В частности, речь шла как раз о поддержке строительства центра гребных видов спорта в селе Яксатово, передаёт ИА REGNUM 12 октября.

Как отметил Султанов, включение объекта в ФЦП планируется после корректировки проекта.

«Астраханская область — достаточно спортивный регион. В нём активно развиваются олимпийские летние виды спорта, ведётся строительство и модернизация спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнёрства, растёт процент населения, вовлечённого в регулярные занятия физической культурой и спортом», — сказал Павел Колобков.

Федеральный чиновник также одобрил деятельность властей региона, направленную на совершенствование спортивной отрасли.

Напомним, возводить базу в селе Яксатово Приволжского района Астраханской области начали ещё в 2011 году. Летом того же года губернатор региона Александр Жилкин на встрече со спортсменами заявлял, что работы по строительству центра водных и гребных видов спорта, способного круглогодично осуществлять подготовку спортсменов высокого класса по гребным видам спорта, идут «полным ходом».

На тот момент уже были закончены нулевые циклы основных сооружений, кроме гребного бассейна, завершена кирпичная кладка первого этажа административного корпуса. Также были смонтированы металлоконструкции эллингов и физкультурно-оздоровительного комплекса, выполнен конструктив контрольно-пропускного пункта и предприятия быстрого питания. Проводились работы по устройству ограждений из «сэндвич-панелей» физкультурно-оздоровительного комплекса, монтажу перекрытий. Строители также проложили большую часть наружных инженерных сетей (водопровод, канализация, ливневая канализация, теплосеть), приступили к монтажу очистных сооружений. Завершить первый этап планировалось в 2012 году. Однако этого не случилось.

В 2012 году вопрос активизации строительства спортивного комплекса, который обещает быть не только масштабным сооружением, но и стать первой в России площадкой для водного слалома, был поднят губернатором региона в Москве на встрече с двумя вице-премьерами, Владиславом Сурковым и Дмитрием Козаком. Подробнее об итогах обсуждения не сообщалось.

В 2013 году федеральный центр отказал в финансировании этого проекта, и дело встало.

Летом 2014 года на сайте министерства физической культуры и спорта Астраханской области была размещена информация о том, что «скоро в селе Яксатово появится спортивное сооружение, которое станет основной круглогодичной учебно-тренировочной базой не только для гребцов. Здесь смогут готовиться сборные команды страны по многим видам спорта».

Также сообщалось, что «специалисты обследуют здания, несущие металлоконструкции, а затем строители приступят к основным работам». Окончание работ было запланировано на 2016 год. Но и к этому сроку центр так и не был построен.

Планировалось, что в состав центра войдут эллинги для академических лодок, байдарок и каноэ, бассейн, физкультурно-спортивный комплекс, медико-восстановительный центр и две гостиницы. Также будут построены футбольное поле с трибунами на несколько сотен мест и многофункциональный зал, баскетбольные и волейбольные площадки, теннисные корты и беговая дорожка. Территория центра составляет около 12 гектаров.

«Здесь можно будет развивать все виды водного спорта: гребля, водно-моторный и парусный спорт. Кроме того, губернатор нацелил нас на строительство искусственной гребной трассы — слалома», — отмечал в ходе посещения строящегося объекта министр спорта и туризма Астраханской области Олег Дементьев.

Еще одной особенностью объекта должно было стать берегоукрепление, так что условия для тренировок в акватории реки Кизань стали максимально приближенными к соревновательным.

В спортивном центре планировалось проведение всероссийских и международных соревнований и сборов, физкультурно-оздоровительных, учебно-тренировочных занятий различного уровня по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, настольному теннису, баскетболу, гандболу, волейболу, теннису, бадминтону, элементам легкой атлетики и футболу. По проекту пропускная способность должна была составить 402 человека в смену, а универсальный игровой зал должен вмещать 1030 человек. Время работы центра — 12 часов в день.