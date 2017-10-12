Москва, 12 октября, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Совет Думы принял решение отложить поездку делегации в США в связи со снятием флагов с дипзданий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом сообщили в аппарате Госдумы.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Нет

Вопрос о направлении делегации депутатов в Нью-Йорк (США) обсуждался на Совете Думы. После того как власти США приняли решение о снятии флагов с дипзданий РФ, принято решение отложить визит.

«И это решение будет до тех пор, пока с американской стороны не последуют соответствующие разъяснения и извинения», — уточнили в аппарате.

В состав делегации депутатской группы по связям с Конгрессом США входят Инга Юмашева, Вячеслав Фетисов, Артем Туров и Максим Сураев.