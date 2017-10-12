Москва, 12 октября, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Нефть продолжает играть на стороне рубля. Вчерашний отчет от ОПЕК оказался неплохим. Одними из главных тезисов было улучшение оценки роста спроса на нефть как в 2017 году, так и в 2018 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

ИА REGNUM Рубль

«Кроме того, был ухудшен прогноз на ближайшие два года роста поставок нефти из стран не-ОПЕК. И конечно отчет о том, что ОПЕК в сентябре выполнила сделку с не-ОПЕК на 108%, по традиции, за счет Саудовской Аравии. В свою очередь данные от американского институт нефти по запасам оказались слабыми. Запасы сырой нефти резко выросли», — отметил эксперт.

11 октября размещал облигации Минфин РФ, объем составлял 30 млрд рублей. Ведомство реализовало его полностью. При чем спрос превысил предложение значительно по обоим выпускам. В этом вопрос Минфину сопутствовал спрос на вторичном рынке ОФЗ. Индекс RGBI поднялся выше 140 пунктов.

«Между тем инфляция в России продолжает снижаться. По данным Минэкономразвития РФ в октябре она упала ниже 3%, пока это позитивный фактор для рубля, но в перспективе может усилить реакцию со стороны ЦБ», — полагает Капустянский.

В октябре пройдет очередное заседание. Если текущая динамика по инфляции сохранится, ключевую процентную ставку, вероятно, продолжат активно снижать. В перспективе это отразится на рубле.

«Коридор 56,7 — 58,5 по валютной паре usd/rub в краткосрочной перспективе, как минимум до конца октября, будет актуален. Однако до конца 2017 года тенденция вполне может измениться с целью роста в район 60 рублей за доллар», — считает эксперт.

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