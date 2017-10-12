Ереван, 12 октября, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Россия предоставит Армении новый оборонный кредит в $100 млн. Соответствующее соглашение было одобрено на заседании правительства Армении, сегодня, 12 октября.

И.Кубатьян ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс большой дальности С-300ПС на военном параде в Ереване

Согласно документу, который опубликован на сайте правительства, Россия предоставит Армении государственный экспортный кредит для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства.

Kредит будет предоставлен сроком на 15 лет (с 2023 по 2037 годы), с годовой ставкой в 3%. Кредитными средствами Армения должна воспользоваться в 2018—2022 годах.

Отмечается, что соглашение нацелено на дальнейшее укрепление дружественных отношений между странами.

В июне 2015 г. было подписано соглашению между правительствами России и Армении о предоставлении правительству РА государственного экспортного кредита для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства в сумме до $200 млн на 10 лет с отсрочкой выплат до начала 2018 года, всё вооружение и военная техника должны быть поставлены в Армению до 31 декабря 2017 года.

На пресс-конференции 2 октября министр обороны Армении сообщил, что поставки закупленного в рамках соглашения вооружения завершатся до конца года.

Как ранее, в ответ на запрос одной из неправительственных организаций сообщило министерство финансов Армении, по положению на 1 сентября 2017 года кредитные обязательства армянской стороны по данному соглашению составляют 40,7 млн долларов. Иными словами, армянская сторона из 200 млн долларов получила оружие и другую продукцию военного назначения на сумму не более 40,7 млн долларов (не более 20 процентов от общего объема).

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Как известно Армения в рамках кредита получила или ещё получит реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К58 «Смерч» с боеприпасами для них, переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла-С», комплекс пассивной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжёлые реактивные огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», бронеавтомобили «Тигр», противотанковые ракетные комплексы «Конкурс-М», противотанковые гранатомёты РПГ-26, стрелковое вооружение, двигатели и прицелы для танков Т-72 и боевых машин пехоты, средства связи, различная инженерная техника и грузовые автомобили фирмы «КамАЗ».

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Кроме покупки вооружения в кредит, Армения планирует покупать военную технику и за бюджетные средства. В связи с этим военный бюджет Армении в 2018 г. увеличится на 17%. Как пояснил глава Минобороны Виген Саркисян, страна намерена увеличить закупку вооружения.