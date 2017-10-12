Москва, 12 октября, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Снятие российских флагов со здания представительств РФ в Вашингтоне и Сан-Франциско являются враждебной акцией США и надругательством над государственным символом, заявила 12 октября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Цитата из к/ф «Назад в будущее 3». реж Роберт Земекис. 1990. США Ковбой

«Расцениваем произошедшее как надругательство над государственным символом России. Уже заявили США решительный протест», — заявила Захарова.

По ее словам, Москва никакого согласия на снятие российских флагов не давала, это было сделано людьми, которые ранее «без приглашения вторглись на российскую территорию» и находятся там «уже даже не как рейдеры, а как оккупанты».

«Русские, конечно, народ терпеливый, но никогда до бесконечности не терпит, особенно когда видит такие ковбойские манеры», — подчеркнула она.

Напомним, ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») назвал оскорбление государственных символов последним, до чего можно опускаться в двусторонних отношениях.

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Свою позицию по этому поводу выразил и член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»), который считает снятие флагов американской стороной уголовным преступлением, грубо нарушающим нормы международного права.

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