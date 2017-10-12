60% бюджета Калуги идёт на финансирование социальной сферы
Калуга, 12 октября, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Председатель Союза представительных органов муниципальных образований РФ, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 11 октября принял участие в общем собрании Союза российских городов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги.
Во встрече принимали участие председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук, председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.
На собрании были подведены итоги деятельности организации и выбраны руководящие органы Союза. Также участники собрания обсудили вопросы формирования городских агломераций и стратегического планирования в развитии муниципальных образований.
«В настоящее время в Калуге начался процесс разработки стратегии развития города до 2030 года, — отметил Александр Иванов. — При работе над проектом будет учтён весь опыт предыдущих лет. Ключевая роль в определении основных векторов развития нашего города, безусловно, принадлежит губернатору Калужской области Анатолию Артамонову, который внёс огромный вклад в развитие столицы региона, он поддержал начинания руководителей города по развитию современной экономики, широкому привлечению инвестиций. Благодаря его усилиям в Калуге были созданы индустриальные парки, в наш город пришли крупные зарубежные и российские инвесторы, успешно развивается наша традиционная промышленность. В Калуге было построено 50 новых предприятий, среди них заводы фирм «Фольксваген», «Пежо-Ситроен» и «Вольво», создано свыше 15 тысяч новых рабочих мест. Артамоновым была поставлена задача вывести Калужскую область на бездотационный уровень, и задача эта была успешно выполнена, бюджет Калуги увеличился в несколько раз».
По словам Иванова, рост экономического потенциала региона способствовал развитию инфраструктуры и социальной сферы.
«За последние годы было введено в эксплуатацию более двух миллионов квадратных метров жилья, фактически построен новый город, — сказал он, — построено много новых детских садов, новая школа на Правобережье, ведётся строительство новых дошкольных и образовательных учреждений, на 78% увеличилась рождаемость. Бюджет Калуги на протяжении уже многих лет сохраняет социальную направленность — порядка 60% расходов идёт на финансирование социальной сферы».
Участниками собрания были озвучены предложения по совершенствованию Федерального Закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации», разработанные в Калуге предложения также были включены в этот перечень.
«Такие площадки как Союз Российских городов и Союз представительных органов очень востребованы, — заявил по итогам встречи Александр Иванов, — на них вырабатываются конструктивные предложения по корректировке законодательства, совершенствованию государственной политики в сфере местного самоуправления, происходит обмен опытом, лучшими управленческими практиками».