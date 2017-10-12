Калуга, 12 октября, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Председатель Союза представительных органов муниципальных образований РФ, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 11 октября принял участие в общем собрании Союза российских городов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Председатель Союза представительных органов муниципальных образований РФ, глава Калуги Александр Иванов

Во встрече принимали участие председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук, председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

На собрании были подведены итоги деятельности организации и выбраны руководящие органы Союза. Также участники собрания обсудили вопросы формирования городских агломераций и стратегического планирования в развитии муниципальных образований.

«В настоящее время в Калуге начался процесс разработки стратегии развития города до 2030 года, — отметил Александр Иванов. — При работе над проектом будет учтён весь опыт предыдущих лет. Ключевая роль в определении основных векторов развития нашего города, безусловно, принадлежит губернатору Калужской области Анатолию Артамонову, который внёс огромный вклад в развитие столицы региона, он поддержал начинания руководителей города по развитию современной экономики, широкому привлечению инвестиций. Благодаря его усилиям в Калуге были созданы индустриальные парки, в наш город пришли крупные зарубежные и российские инвесторы, успешно развивается наша традиционная промышленность. В Калуге было построено 50 новых предприятий, среди них заводы фирм «Фольксваген», «Пежо-Ситроен» и «Вольво», создано свыше 15 тысяч новых рабочих мест. Артамоновым была поставлена задача вывести Калужскую область на бездотационный уровень, и задача эта была успешно выполнена, бюджет Калуги увеличился в несколько раз».

По словам Иванова, рост экономического потенциала региона способствовал развитию инфраструктуры и социальной сферы.

«За последние годы было введено в эксплуатацию более двух миллионов квадратных метров жилья, фактически построен новый город, — сказал он, — построено много новых детских садов, новая школа на Правобережье, ведётся строительство новых дошкольных и образовательных учреждений, на 78% увеличилась рождаемость. Бюджет Калуги на протяжении уже многих лет сохраняет социальную направленность — порядка 60% расходов идёт на финансирование социальной сферы».

Участниками собрания были озвучены предложения по совершенствованию Федерального Закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации», разработанные в Калуге предложения также были включены в этот перечень.

«Такие площадки как Союз Российских городов и Союз представительных органов очень востребованы, — заявил по итогам встречи Александр Иванов, — на них вырабатываются конструктивные предложения по корректировке законодательства, совершенствованию государственной политики в сфере местного самоуправления, происходит обмен опытом, лучшими управленческими практиками».