Москва, 12 октября, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Видеозапись встречи Игоря Сечина и бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева у офиса «Роснефти» продемонстрировали в Замоскворецком суде Москвы. Запись включает момент передачи Улюкаеву сумки с деньгами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Видео было снято 14 ноября 2016 года возле офиса «Роснефти», запись, вероятно, велась с высоты второго этажа напротив гаражного бокса. В кадре глава нефтяной компании прогуливается, ожидая Улюкаева.

Крупным планом изображены автомобили, их номера, а также большая сумка с длинными ручками, стоящая под елью неподалеку от бокса. Далее происходит передача сумки, этот момент Улюкаев воспринимает как должное. Он берет сумку и сам несет ее в бокс.

Присутствующие также заслушали аудиозапись беседы Сечина и Улюкаева 14 ноября около здания «Роснефти». Когда Улюкаев подхватил сумку, Сечин произнес уже известные слова: «Извини, что затянули с поручением… туда-сюда…». Также слышен звук открывающейся молнии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в Замоскворецком суде Москвы началось очередное заседание по делу о получении Улюкаевым взятки в взятки в размере $2 млн. По данным следствия, незаконное вознаграждение он получил за положительное заключение о возможности покупки «Роснефтью» государственного пакета акций «Башнефти».