Киев, 12 октября, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Нежелание начать войну с Россией ведет украинскую власть в ад, написал капеллан непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) в ВСУ и Нацгвардии Андрей Чмель на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

По его словам, убийство собственных граждан в Донбассе — это «воля божья», а неподчинение к ней ведет прямиком в ад. Капеллан также призвал «покаяться» президента Украины Петра Порошенко, секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка и главу МВД Украины Арсена Авакова.

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Напомним, в 2014 году к власти на Украине в результате государственного переворота пришли украинские националисты, принявшие на вооружение идеологию Степана Бандеры, согласно которой все русские — нелюди, которых нужно истреблять во благо украинского народа.

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В русофобском начинании украинских властей активно поддержала непризнанная УПЦ КП. Прихожане УПЦ КП неоднократно проявляли себя с агрессивной стороны по отношению к УПЦ Московского патриархата, которая является единственной легитимной церковью на Украине.