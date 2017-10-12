Москва, 12 октября, 2017, 11:39 — ИА Регнум. В России с 12 октября вышли в обращение банкноты номиналом 200 и 2 тыс. рублей, их массовый ввод намечен на декабрь 2017 года. Банкноты представили председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.

twicopy.org Купюры 200 и 2000 рублей

Первые купюры были направлены в Севастополь и на Дальний Восток, то есть в те регионы, которые на них изображены, и в Москву. Разрабатываются купюры в строгой секретности — это международная практика, именно так традиционно действует Банк России, чтобы противодействовать фальшивомонетчикам.

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Кроме того, до массового ввода в обращение необходимо настроить на их использование банкоматы и кассовое оборудование. До этого банкоматы тестировали на образцах.

Глава Банка России также заверила, что выпуск новых купюр не вызовет рост денежной массы, находящейся в обращении — то есть, не повлияет на инфляцию. Одновременно с вводом в обращение номиналов в 200 и 2 тыс. рублей ЦБ РФ сократит количество купюр в 100 и 1 тыс. рублей.

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В 2016 году путем голосования были выбраны символы, изображенные на новых купюрах. В результате на банкнотах появились символы Севастополя и Дальнего Востока — памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический и мост на остров Русский во Владивостоке с космодром Восточный в Амурской области.

Всего в конкурсе приняли участие более 5 тыс. достопримечательностей из 1113 городов России. Победителей из 10 претендентов выбрали жители России в ходе онлайн-голосования, его итоги объявили 7 октября 2016 года в эфире телеканала «Россия-1».

Херсонес Таврический — это останки полиса, основанного древними греками на Гераклейском полуострове. Городище Херсонеса располагается на территории Гагаринского района Севастополя и является историко-археологическим заповедником, внесенным в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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С 1 августа 2015 года национальный музей-заповедник «Херсонес Таврический» в список особо ценных объектов культурного наследия, он передан в федеральное ведение.

Памятник затопленным кораблям, изображенный на оборотной стороне купюры в 200 рублей — это монумент, установленный вблизи Приморского бульвара в Севастополе в 1905 году. Также он является эмблемой города. В 2015 году по распоряжению правительства РФ памятник был к объектам культурного наследия федерального значения.

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Космодром Восточный, строительство которого было начато в 2012 году и сопровождалось чередой громких коррупционных скандалов и задержками в выплате зарплат строителям, располагает стартовым комплексом «1С» для ракет «Союз-2» лёгкого и среднего классов. Строительство первого стартового комплекса завершилось в апреле 2016 года.

Мост на остров Русский во Владивостоке через пролив Босфор Восточный строился к саммиту АТЭС-2012. Он соединяет полуостров Назимова с мысом Новосильского на острове Русском. Это второй по высоте мост в мире — его высота составляет 324 метра.