Тутаев, Ярославская область, 12 октября, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Результаты опроса жителей Тутаева Ярославской области о переименовании города в Государственную Думу РФ до сих пор не поступали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев

Yarregion.ru Жители Тутаева проголосовали против переименования

Напомним, одновременно с выборами губернатора в Тутаеве проходил опрос о том, какое имя дать городу. За переименование Тутаев в Романов-Борисоглебск проголосовало более 4 тысяч человек — 35% от имеющих право голосовать. За то, чтобы оставить городу его имя, проголосовало более 7 тысяч человек — 65%. Результаты опроса должны были передать в Комитет по проблемам Севера и Дальнего Востока Государственной Думы.

«11 октября был в этом комитете. Результаты до сих пор к ним не поступили. Было сообщение по электронной почте об итогах голосования, но это не официальная информации. Глава комитета Николай Харитонов принял решение сделать запрос о предоставлении информации во все инстанции, которые занимались опросом. Без официальных документов депутаты не могут рассмотреть закон о переименовании Тутаева во втором чтении», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.

Решение о проведение опроса принимал муниципальный совет Тутаева. Он же принял решение 21 сентября отправить результаты опроса в Ярославскую областную Думу, которая и должна их переслать в Госудму РФ.