Омск, 12 октября, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Врио губернатора Омской области Александр Бурков, назначенный на эту должность 9 октября 2017 года, продолжает осваиваться в регионе и налаживать контакты с чиновниками.

Оmskportal.ru Врио губернатора Омской области Александр Бурков

За последние несколько дней он успел встретиться с полпредом президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергеем Меняйло, экс-губернатором Виктором Назаровым, главным федеральным инспектором по Омской области Сергеем Лицкевичем.

Также, по сообщениям омских массмедиа, 11 октября состоялась встреча Буркова с врио мэра Омска Сергеем Фроловым (информации об этой встрече нет ни на сайте горадминистрации, ни на сайте облправительства — прим. ИА REGNUM ).

По имеющейся информации, Бурков произвел на Фролова положительное впечатление.

«Первая встреча с Александром Леонидовичем (Бурковым — прим. ИА REGNUM ) произвела на меня положительное впечатление. Насчёт выстраивания совместной работы пока не готов сказать, но буду работать в этом направлении», —цитируетврио мэра Фролова «СуперОмск».

По мнению омского PR-специалиста Анастасии Либеровой, пока сложно сказать, удастся ли Фролову и Буркову наладить конструктивные отношения.

«Чтобы сделать первые выводы, надо подождать и понаблюдать. А сейчас, я думаю, стремление наладить диалог есть — эдакая сдержанная доброжелательность была продемонстрирована вчера со стороны обоих врио. Возможно, пока у руководителей региона и города нет выбора: Александр Бурков — опытный и амбициозный политик, но ему ещё только предстоит вникнуть в специфику проблем региона. А хорошо знакомый омичам Сергей Фролов имеет реальное представление о городском хозяйстве и долгие годы работы в системе. К тому же, если намерение руководителей — консолидировать усилия и объединить элиты на региональном уровне, то им самим нужно будет такой пример эффективного взаимодействия продемонстрировать», — сказала собеседница ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 октября в отставку ушёл губернатор Омской области Виктор Назаров, руководивший регионом с 2012 года. Врио главы области был назначен уроженец Свердловской области, депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков.

Это назначение стало неожиданным для омичей. Тем не менее, оно состоялось, и теперь Буркову необходимо наладить взаимодействие с первыми лицами региона и города.

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Что касается Сергея Фролова, на посту главы Омска он сменил ушедшего в отставку в июле текущего года Вячеслава Двораковского. До этого он являлся первым заместителем мэра, и, соответственно, проблемы и потенциал Омска ему известны.

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Выборы мэра Омска состоятся в ноябре 2017 года. Имя нового градоначальника назовут депутаты горсовета (прямые выборы мэра Омска отменили в 2015 года — прим. ИА REGNUM ). Выборы губернатора области, скорее всего, состоятся в сентябре 2018 года.

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Взаимоотношения прежних руководителей — Назарова и Двораковского — местные СМИ характеризовали как «напряжённые». Соответственно, в интересах Фролова и Буркова — не допустить подобной «напряжённости».