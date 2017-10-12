Ярославль, 12 октября, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля готовит ответ на представление ГИБДД, которая сочла установленные на улицах города урны не соответствующими нормативным требованиям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бин-боксы ждет перестановка?

Напомним, в ответе на обращение жительницы Ярославля Елены Богдановой сказано, что урны размещаются на тротуарах и посадочных площадках в нарушение раздела 3 ГОСТ Р50 597−93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» и создают препятствия для движения пешеходов. Кроме того, в нарушение ГОСТа они размещены в треугольнике видимости для условий «пешеход-транспорт» и «транспорт-транспорт».

Как выяснила проверка, реклама, которая размещается на урнах, тоже нарушает требования ГОСТ к наружной рекламе на автомобильных дорогах.

В настоящее время мэрия готовит ответ на вынесенное представление, которое расписано в департамент городского хозяйства. Официальных комментариев по этому поводу нам пока получить не удалось, но, как сообщили наши источники, близкие к органам власти, демонтажа, скорее всего, не будет. Однако представление ГИБДД исполнить придется, поэтому бин-боксы приведут в соответствие с техническими требованиями и регламентами. Варианта здесь два — либо сделать так, чтобы боковая площадь урн стала меньше 50 см, тогда ГОСТ их касаться не будет. Но, как все понимают, уменьшить готовые изделия сложно, фактически это будет равняться их демонтажу. Поэтому мэрия рассматривает вариант, согласно которому урны просто отодвинут и уберут «из треугольника видимости».

Между тем общественность Ярославля выдвинула версию, согласно которой «живучесть» бин-боксов объясняется тем, что устанавливал их человек, который является родственником депутата муниципалитета города Юлии Мироновой.

Согласно официальному ответу директора ДГХ мэрии Ярославля Михаила Кузнецова, «конструкции по сбору мусора нового образца БИН БОКСы установлены организацией ООО «Эволюция» согласно утвержденной схеме установки».

Согласно открытым данным из ЕГРЮЛ, ее учредителем и директором является некий Миронов Максим Александрович. Представители общественности предположили, что он является братом депутата Юлии Мироновой.

Мы дозвонились до нее самой.

Юлия Миронова была не расположена к развернутому комментарию, и на вопрос, имеет ли она или ее родственники отношение к установке бин-боксов, ответила коротко — «нет».