Санкт-Петербург, 12 октября, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ сегодня, 12 октября, начал рассмотрение дела о собственности Республики Крым, передает корреспондент ИА REGNUM. Несколько компаний потеряли свои объекты после включения Крыма в состав Российской Федерации, так как их имущество было, по сути, национализировано по постановлению Госсовета Крыма.

Ksrf.ru Здание КС РФ в Санкт-Петербурге

Фирмы требуют проверить конституционность закона «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», на основании которого это было сделано, а также постановления Госсовета Крыма «О вопросах управления собственностью Республики Крым».

Согласно нормам оспоренного закона, за собственником сохраняется право собственности на имущество, возникшее у него до вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ, за исключением случаев, предусмотренных нормативным правовыми актами России и Крыма. При этом оговаривается, что право на недвижимость у прежнего правообладателя прекращается со дня включения объектов в Перечень имущества Республики Крым.

«Госсовет Республики Крым принимает постановление, где указывает, что всё имущество Украины и бесхозное имущество признается собственностью РФ. Другим постановлением вносится изменение о том, что в этот перечень может вноситься и иное имущество, не указывая конкретику. Исходя из общих норм гражданского права, мы можем однозначно сделать вывод, что это изменение относилось к частному имуществу. Этот перечень состоит исключительно из частного имущества», — сказал адвокат компании «Промхолдинг» Жан Запрута.

«Промхолдинг» владел одним из объектов «Крымавтотранса» в Симферополе, который был признан госсобственностью. Запрута назвал закон о компенсации за отчужденное имущество, принятый в республике, «несостоятельным», добавив, что в некоторых сферах компенсация компаниям в принципе не полагается, например, в сфере ЖКХ, транспорта и других.

«По прошествии трех лет могу сказать, что многие объекты, которые попали в этот перечень, сейчас продаются. Например, «Крымхлеб». Он сейчас уже акционируется и продается. Это говорит о том, что никаких «нужд республики Крым» не было и нет», — добавил адвокат.

А, например, дайвинг-центру «Соляриус» принадлежал бывший санаторий минобороны Украины «Ялтинский» на берегу Черного моря. Как заметила директор центра Елена Касьяненко, на полуострове функционируют более 30 государственных санаторно-курортных предприятий. «Но, видимо, ради нужд государства было необходимо включить в перечень госсобственности и наше имущество, которое теперь более года стоит заброшенным», — сказала она, добавив, что республика этим объектом не занимается.

По мнению заявителей, оспоренные нормы позволяют произвольно устанавливать исключения из общего правила о сохранении права собственности на недвижимость после присоединения Крыма к России. Они убеждены, что по смыслу, придаваемому нормам правоприменительной практикой, нормы позволяют лишать собственника имущества во внесудебном порядке и без какой-либо компенсации. При этом решением вопросов прекращения права частной собственности занимается Государственный совет Республики Крым, что выходит за пределы его полномочий.

Исходя из этого, заявители просят признать оспоренные нормы не соответствующими статьям 8, 34 (часть 1), 35 (части 1−3), 53, 55 (части 2 и 3) и 64 Конституции РФ.

Представитель Госсовета Крыма Сергей Трофимов и представитель главы республики Сергей Елькин не согласились с доводами заявителей. Последний заметил, что с момента принятия Республики Крым в состав РФ в отношении полуострова со стороны киевских властей принимались меры по дестабилизацию ситуации, организовывались экономические, продовольственные, энергетические, водные блокады.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, на территории Крыма требовалось принятие специальных мер, направленных на обеспечение жизнедеятельности общества, в том числе для формирования необходимых объемов имущественной базы Республики Крым с целью обеспечения благополучия, стабильности, безопасности и устойчивого развития Республики Крым в составе РФ. Реализация специальных мер возлагалась на органы государственной власти», — сказал Елькин.

Представители властей Крыма полагают, что Госсовет действовал в рамках полномочий, предоставленных российским законодательством.