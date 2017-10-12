Киев, 12 октября, 2017, 10:50 — ИА Регнум. МИД Украины обвинил Венгрию в поддержке сепаратизма в Закарпатье и потребовал отменить акцию «Самоопределение для Закарпатья», санкционированную министерством иностранных дел Венгрии. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин .

Иван Шилов ИА REGNUM Киев. Украина

По мнению Климкина, подобные мероприятия недопустимы, поскольку это означает «неуважение» к территориальной целостности Украины. МИД направил ноту протеста в Будапешт с требованием отменить акцию.

Где именно она будет проходить — в Венгрии или на Украине, неизвестно. Сообщение о планируемой акции получило посольство Украины в Будапеште.

Ранее отношения Украины и Венгрии обострились после принятия Киевом скандального закона об образовании, согласно которому с пятого класса все граждане страны должны проходить обучение на украинском языке. Таким образом, преподавание на языках национальных меньшинств запрещается.

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Это решение вызвало протесты многих стран ЕС, в том числе Венгрии, которая заявила о приложении всех усилий для отмены евроинтеграции Украины. Климкин в настоящее время едет с визитом в Будапешт, в ходе которого и планируется обсудить скандальный закон.

В свою очередь 19 октября на Украину должен приехать министр образования Венгрии для обсуждения положений и имплементации украинского закона об образовании. Свою позицию Будапешт заявил предельно четко: по словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Венгрия не приемлет компромиссов и будет бороться против закона об образовании до конца.

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В частности, Сийярто заявил, что Украина «опоздала» с обсуждением закона с Венгрией, поскольку это было необходимо делать до его принятия. В целом, Венгрия проводит впечатляющий мастер-класс по давлению на Киев и отстаиванию собственных интересов, пишет постоянный автор ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Следствием принятия этого закона могут стать европейские санкции, международное давление и даже венгерская автономия на западе Украины. Причем, пострадали от этого закона не только венгры, а также румыны, поляки, греки и болгары. Многотысячные национальные меньшинства не понимают, с какой стати их дети должны учиться не на родном языке, а на государственном.

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Этот закон, подобно героизации Бандеры, задел их за живое. И с майданом начали бороться всерьез. Именно в авангарде этой борьбы встала Венгрия, заявив, что Киев может попрощаться со своими фантазиями о членстве в ЕС

Первые последствия уже есть: 10 октября, профильный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по инициативе Венгрии осудил украинский закон и указал Киеву на недопустимость языковой дискриминации. Как максимум, ПАСЕ заставит Киев отменить закон, как минимум — явит миру неадекватную сущность майдана.