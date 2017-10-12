Красноярск, 12 октября, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Растения Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки и даже «аптекарский огород» — в микрорайоне «Покровский» продолжается формирование уникального дендросада. Он займет около гектара земли, а его особенностью станет отсутствие газонов: на место привычной зелёной травы придёт почвопокровная, которая буквально укрывает территорию парка, подавляя сорняки. На территории дендросада будет высажено 1084 зелёных насаждений, из них 226 деревьев. Накануне здесь были произведены очередные посадки.

Департамент информационной политики Красноярска Дендросад в микрорайоне «Покровский»

Татьяна Аксянова, доцент кафедры дендрологии Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика Михаила Решетнёва: «На этот раз мы посадили здесь деревья из Северной Америки — ель колючую. Дендропарк разделён на географические зоны. Так, в зоне Сибири в скором времени появятся лиственницы и яблони. В зоне Дальнего Востока, на центральной клумбе, уже растёт орех маньчжурский. Ещё одной особенностью дендросада станет тропиночная сеть. Разрабатывая проект, мы учли опыт озеленения ранее реализованных проектов: сквер «Тихий», бульвар по улице Карла Маркса, 49».

Над проектом будущего дендросада работала целая команда, в составе которой — преподаватели и студенты опорного вуза, педагоги и учащиеся школы № 153, жители микрорайона, которые принимают самое активное участие в посадках.

Сергей Ильин, житель дома 20 по улице Мужества: «Мне нравится, что сад обустраивается именно в этом месте. Раньше здесь был пустырь, вечная автомобильная парковка, мусор, а теперь деревья будут расти, сделают брусчатые дорожки для прогулок, скамейки поставят. Нам не хватало зелёного пространства, а теперь будет где погулять с детьми, с колясками, да и бабушкам нашим будет, где посидеть и полюбоваться».

Департамент информационной политики Красноярска Дендросад в микрорайоне «Покровский»

Отметим, что в дендросаду планируется реализовать интересные образовательные формы. Татьяна Савиных, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 153: «То, что сад находится напротив нашей школы, позволит нам с учениками проводить непосредственно в дендросаду уроки по биологии для средних и старших классов, а также для учеников начальной школы во время изучения предмета «Мой окружающий мир». Совместно с педагогами Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика Михаила Решетнёва у нас уже составлен учебный план, согласно которому запланированы занятия на этой площадке».

Уже сейчас, в период формирования уникального дендросада, школьники постигают азы озеленения: учатся правильно высаживать деревья и кустарники, формировать лунки, узнают, как ухаживать за молодыми растениями.

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов, принявший участие в очередных посадках деревьев вместе с красноярцами, обратился к ребятам: «Уверен, пройдёт время, и вы будете показывать уже своим детям красивый дендросад, в создании которого принимали самое активное участие. Поэтому ваша сегодняшняя работа — это труд для будущих поколений горожан. Я благодарю вас за ответственное отношение к городу, желание сделать его красивым и надеюсь, что вы будете бережно относиться к этому общественному пространству».

Департамент информационной политики Красноярска Дендросад в микрорайоне «Покровский»

Добавим, что полностью реализовать проект дендросада, в том числе, при поддержке бизнес-сообщества планируется к 2019 году.

В целом, начиная с 2012 года, озеленение, формирование новых и обустройство существующих общественных пространств является одним из знаковых направлений работы муниципалитета. В это движение максимально включено все городское сообщество: бизнес, общественные организации, обычные горожане. Благодаря такой совместной работе за пять лет в Красноярске благоустроено более 150 скверов, парков, уголков отдыха.