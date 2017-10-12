Пекин, 12 октября, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Китайская космическая корпорация China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) опубликовала доклад, согласно которому все больше иностранных заказчиков отдают предпочтение китайской аэрокосмической отрасли.

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По прогнозам китайских специалистов, в ближайшее десятилетие на орбиту Земли будут выведены около 3600 коммерческих спутников, треть из которых будут запущена с китайских космодромов, пишет «Сина синьвэнь».

Спутники весом от 100 до 500 кг будут выведены на орбиту с помощью новейшей ракеты-носителя Long March-11 и модернизированной Long March-6. По состоянию на август 2017 года Китай вывел на орбиту более 60 спутников, принадлежащих другим государствам.

В докладе отмечается, что благодаря современным технологиям в области ракетостроения, иностранные космические аппараты могут быть выведены на любую заданную орбиту в кратчайшие сроки. Ряд стран уже заинтересовался китайскими услугами в области полетов в космос, так в список потенциальных заказчиков вошли Пакистан, Таиланд, Лаос, Индонезия и Нигерия.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайское национальное космическое управление сообщило об успешном запуске ракеты-носителя Long March-2D с венесуэльским спутников дистанционного зондирования VRSS-2. Запуск ракеты-носителя состоялся в ночь с 8 на 9 октября на космодроме Цзюцюань в пустыне Гоби.