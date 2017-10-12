Госдума вводит штрафы за доступ к запрещенным сайтам
Москва, 12 октября, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий запрет на использование технологий, позволяющих получить доступ к заблокированным в России информационным ресурсам, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября. Одновременно устанавливается поисковикам запрет на выдачу ссылок на подобные ресурсы.
Так, запрещается «обеспечивать использование на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам и (или) страницам сайтов в сети «Интернет», доступ к которым на территории Российской Федерации ограничен».
Таким образом, предлагается запретить VPN и Tor.
За нарушение новых требований предлагаются штрафы: на граждан — в размере 5 тыс. рублей; на должностных лиц — 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что в структуре Роскомнадзора появился департамент, который занимается изучением способов блокировки сайтов. Он должен помочь ведомству в пресечении работы анонимайзеров и VPN-сервисов.
Ко второму чтению законопроект будет доработан. Так, по словам члена комитета Госдумы по законодательству Зарифа Байгускарова («Единая Россия»), штрафы будут дифференцированы в зависимости от тяжести правонарушения.
А если нарушитель за границей?
Закон позволит также блокировать и сайты нарушителей, находящихся за пределами РФ, заверил депутат Госдумы Максим Кудрявцев («Единая Россия»). «Речь идет о сайтах, пропагандирующих наркотики, вербующих террористов, склоняющих к суицидам», — перечислил парламентарий.
«Мы прекрасно помним о сайтах-зеркалах… Мы ставим заслон, прописанный с Роскомнадзором… Не важно, где сайт находится, в РФ или за рубежом. Если доступ после предупреждения сохраняется, то потом в автоматическом режиме блокируется», — пояснил депутат.