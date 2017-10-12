Москва, 12 октября, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий запрет на использование технологий, позволяющих получить доступ к заблокированным в России информационным ресурсам, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября. Одновременно устанавливается поисковикам запрет на выдачу ссылок на подобные ресурсы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Так, запрещается «обеспечивать использование на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам и (или) страницам сайтов в сети «Интернет», доступ к которым на территории Российской Федерации ограничен».

Таким образом, предлагается запретить VPN и Tor.

За нарушение новых требований предлагаются штрафы: на граждан — в размере 5 тыс. рублей; на должностных лиц — 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в структуре Роскомнадзора появился департамент, который занимается изучением способов блокировки сайтов. Он должен помочь ведомству в пресечении работы анонимайзеров и VPN-сервисов.

Ко второму чтению законопроект будет доработан. Так, по словам члена комитета Госдумы по законодательству Зарифа Байгускарова («Единая Россия»), штрафы будут дифференцированы в зависимости от тяжести правонарушения.

А если нарушитель за границей?

Закон позволит также блокировать и сайты нарушителей, находящихся за пределами РФ, заверил депутат Госдумы Максим Кудрявцев («Единая Россия»). «Речь идет о сайтах, пропагандирующих наркотики, вербующих террористов, склоняющих к суицидам», — перечислил парламентарий.

«Мы прекрасно помним о сайтах-зеркалах… Мы ставим заслон, прописанный с Роскомнадзором… Не важно, где сайт находится, в РФ или за рубежом. Если доступ после предупреждения сохраняется, то потом в автоматическом режиме блокируется», — пояснил депутат.