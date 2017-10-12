Ростов-на-Дону, 12 октября, 2017, 10:51 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону устанавливают причины пожара, который произошёл 8 октября на крупнейшем вещевом рынке юга России. «Восточный», расположенный на улице Лелюшенко, как предполагают правоохранители, вспыхнул из-за неосторожного обращения со сварочным аппаратом. Фигурантами уголовного дела стали двое рабочих, укрепляющих контейнер терминала оплаты сотовой связи. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе регионального управления МВД 12 октября.

Donland.ru Огнеборец

В отношении рабочих возбуждено уголовное дело. Согласно пунктам статьи 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», виновникам грозит наказание в виде штрафа в размере до 120 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до одного года. Также суд может назначить обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет. Не исключено, что служители Фемиды отправят виновных за решётку, в этом случае срок наказания не превысит 12 месяцев.

Напомним, «Восточный» загорелся 8 октября около 21:00, пламя с невероятной скоростью распространялось по торговым точкам, в которых хранился товар. Огнём была объята площадь около шести тысяч квадратных метров. Более 12 часов пожар тушили десятки огнеборцев. Одной из версий пожара специалисты регионального МЧС назвали поджог.

В результате возгорания были уничтожены десятки контейнеров, сумма ущерба составляет миллионы рублей. Окончательный подсчет ущерба произведут после окончания работы следователей. 11 октября рынок, который в народе по старинке называют «Темерник», продолжил работу. Торговля открыта во всех точках, которые огонь не задел. Пострадавшим продавцам выделяют свободные места на рынке.

Рынок «Восточный» располагается на площади 40 тыс. кв. метров, здесь рабочими местами были обеспечены четыре тысячи человек. Сами продавцы уверены в поджоге. Этому послужили распространяемые еще до пожара слухи о том, что торговые ряды перенесут на территорию рынка «Атлант», а на месте «Темерника» будет строиться жилой комплекс или торговый центр.

Тем временем в социальных сетях появилась карикатура одного из ростовчан, что называется — на злобу дня, под названием «Огненная Годзилла пожирает Ростов».

«Интересно, сколько ещё сгорит неугодных и нужных мест в этом году, прежде чем начнут гореть чьи-то дачи?» — задался вопросом один из интернет-пользователей под фото.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после случившегося горожане указали на участившиеся случаи пожара в городе-миллионнике после прихода к руководству Виталия Кушнарёва. Чего только стоит пожар, произошедший 21 августа 2017 года на Театральном спуске, где практически полностью выгорел жилой квартал. 215 домов пострадали, из них — 163 восстановлению не подлежат. В социальных сетях сити-менеджера прозвали «человек огня».