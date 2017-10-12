Тутаев, Ярославская область, 12 октября, 2017, 10:30 — ИА Регнум. 12 октября с 8 утра в городе Тутаеве Ярославской области прекращена подача горячего водоснабжения и тепла. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Причина — крупная авария на центральной тепломагистрали.

«Неделю назад на транспортном предприятии ООО «Ярославич» сломалась задвижка в тепловой камере № 4. А поскольку это предприятие стоит на центральной тепломагистрали, то пришлось отключить от тепла весь город, чтобы починить задвижку», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник оперативно-энергетической службы ПО «Тутаевская ПГУ» Людмила Барташ.

Энергетики надеются исправить поломку и вернуть горожанам тепло в течение дня. Это уже второе аварийное отключение Тутаева от теплоснабжения с начала отопительного сезона. В прошлом году аварийные отключения тепла в городе, где проживает 40 тыс человек, происходили и зимой.

Проблемы с теплоснабжением испытывают и жители других городов в Ярославской области. 6 октября около 15:00 в Переславле-Залесском в связи с аварией была остановлена подача теплоносителя от котельной ООО «ПЭК». Эта котельная снабжает теплом большую часть города, включая Центральную районную больницу.