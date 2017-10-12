Лондон, 12 октября, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Британская модель и актриса Кара Делевинь рассказала в своем Instagram-профиле о сексуальных домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Gage Skidmore Кара Делевинь

По словам Делевинь, еще в начале её актерской карьеры Вайнштейн пытался узнать, состояла ли она в отношениях с женщинами, с которыми появлялась на публике.

Через некоторое время актриса и продюсер встретились, чтобы обсудить сотрудничество. В ходе встречи Вайнштейн рассказал Делевинь о своих связях с другими актрисами, а затем пригласил модель к себе в номер. Там продюсер предложил актрисе и еще одной женщине поцеловаться, а затем хотел поцеловать её сам.

Напомним, на прошлой неделе The New York Times опубликовало собственное расследование о домогательствах Вайнштейна. Как утверждает издание, продюсер на протяжении долгих лет принуждал актрис к сексуальным отношениям, обещая им в обмен помощь в карьере.

После публикации несколько актрис (в их числе Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и Анджелина Джоли) подтвердили домогательство Вайнштейна.

На этой неделе обе компании, созданные продюсером и его братом, объявили, что Вайнштейн не будет исполнять свои обязанности генерального директора, пока не завершится расследование.