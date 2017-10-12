Москва, 12 октября, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Около 20% месячной нормы осадков ожидается в Москве 13 и 14 октября. Об этом 12 октября сообщают специалисты центра погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

Синоптики отметили, что ливень, прошедший утром 12 октября, принес около 5 мм осадков. До конца суток ожидается еще 1−2 мм осадков.

В последующие два дня выпадет около 10 мм осадков, что составляет около пятой части месячного объема влаги — 59 мм. С 1 октября в столице зафиксирован 31 мм осадков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о кратковременных дождях в Москве и Подмосковье, которые ожидаются 12 октября. Термометры покажут +7…9 градусов в столице, по области — +5…10 градусов. Ветер будет дуть юго-западный 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 мм рт.ст.

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