Ярославль, 12 октября, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Заместитель председателя общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области» Елена Воронина обвинила мэра города Владимира Слепцова в грубости. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Страница Елены Ворониной в Facebook Председатель организации многодетных матерей Залия Димитриевская с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым

11 октября представители организации встретились с мэром по вопросу предоставления многодетным земли в городе в аренду без торгов, как того требует принятый осенью 2016 года региональный закон № 22-З. Однако конструктивный диалог, по словам общественницы, не получился.

«Диалога не было, представителям НКО даже не позволили озвучить свою позицию, более того, в ответ на вопрос, для чего же тогда Правительство разработало этот региональный закон, мэр города стал хамить представителям НКО, публично усомнился в уровне их образования (дословно: «Сколько классов-то окончено?»). Суть монолога градоначальника: есть только Федеральный закон, никакой аренды в городе он не позволит, очередники, ждите годами исключительно в собственность, остальных в Ярославле не ждут. В ходе встречи представителям общественности дважды было сказано о том, что ИСПОЛНЯТЬ региональные законы — право органов власти, НО НЕ ОБЯЗАННОСТЬ», — написала заместитель председателя общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области» Елена Воронина.

Сама Елена работает в муниципальной системе дополнительного образования. Она говорит, что на встрече мэр зачем-то поручил подключить к решению проблемы департамент образования, при этом департамент к выделению земли никакого отношения не имеет. Эти слова общественница восприняла как угрозу в свой адрес.

«В адрес кого была эта угроза — представителей НКО или многодетных семей, подающих заявления на земельные участки, мы выяснять не стали — поведение Слепцова в любом случае вышло за все разумные рамки. Общественная организация выражает официальный протест против хамства в отношении своих представителей и деятельности НКО и превышения своих полномочий в отношении многодетных семей Ярославской области Слепцовым В. В. О каком гражданском обществе, социальных инициативах, самостоятельном решении проблем социально незащищенными группами населения может идти речь при таком отношении со стороны власти?» — резюмирует Елена Воронина.

Суть конфликта в возможности применения регионального закона о выделении земли многодетным семьям. По федеральному закону землю можно получить в собственность бесплатно, но в населенном пункте это возможно только в случае, если семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Большинству семей выделяют землю в районах, без дорог и коммуникаций, фактически использовать ее удается единицам. Ярославская областная дума по инициативе губернатора Дмитрия Миронова приняла закон, который позволяет многодетным получить землю по упрощенной схеме: взяв свободный участок сначала в аренду, а потом оформив в собственность.

«Это шикарный механизм. Как только многодетные разнюхали, что можно это сделать, стали находить свободные земельные участки в городе и подавать заявления, началось сопротивление мэрии. Чиновники отказывают по всем возможным предлогам: свободные участки стали срочно выставлять на торги, лишь бы не дать многодетным. Стали требовать справку о нуждаемости в улучшении жилищных условий, тогда как областной закон этого не требует. Невыгодно многодетным семьям давать участки в центре города. У нас есть случай, сотрудник полиции, как раз нуждающийся, нашел для себя землю, где можно построить дом. Но ему тоже не дают! С лета мы добивались встречи с мэром, и вот она состоялась», — сказала корреспонденту ИА REGNUM соучредитель общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области» Наталья Верешко.

ИА REGNUM ждет комментария от мэрии города Ярославля.