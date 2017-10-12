Москва, 12 октября, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Приближение к Земле астероида 2012 TC4 не несло никакой опасности для человечества. Об этом сообщил заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в разговоре с RT.

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«Расстояние 40—50 тыс. км по космическим масштабам кажется достаточно маленьким, — заявил Вибе. — Но для того чтобы повлиять на Землю, астероид должен на неё упасть».

По его словам, если астероид пролетает рядом с Землей, то и влияния тоже никакого нет.

«И, соответственно, никакой опасности нет», — говорит он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября астероид 2012 ТС4 пролетел рядом с Землей. Расстояние между космическим телом и планетой составило около 42 тыс. километров.

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