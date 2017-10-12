Ярославль, 12 октября, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Экс-директор регионального Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов, депутат муниципалитета города Ярославля Олег Ненилин уверен, что проблемы в проектно-сметной документации не могут быть причиной масштабного срыва программы ремонта в Ярославской области. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Yarregion.ru В Ярославской области ищут виноватых за срыв программы капремонта

«Ошибки в проектировании возможны, но они не могут привести к таким последствиям. Во-первых, по условиям контракта проектная организация несёт ответственность за свою работу и должна вносить изменения в ПСД без дополнительных условий. Мы достаточно строго подходили к отбору проектных институтов, чтобы предположить столь непрофессиональную их работу. Во-вторых, все проекты утверждаются представителями собственников помещений в многоквартирных домах, да и сама подрядная организация имеет возможность ознакомиться с ними ещё на этапе конкурсных процедур. То есть либо подрядчик выходил на аукцион, торгуясь за многомиллионного «кота в мешке», во что поверить сложно, либо всё же причина в другом», — заявил Олег Ненилин.

По словам экс-руководителя регионального фонда капремонта, ситуации с возможными несоответствиями в проектах предусмотрены действующим законодательством, которое позволяет изменять сметы в пределах 10% от общей суммы.

«Всегда возникают какие-нибудь нестыковки. Например, вскрыли пол, а там иное основание, или количество стропил на крыше оказалось не то, и так далее. Но все эти вопросы решаются в оперативном порядке. Буквально в течение дня согласовывается решение проблемы — изменения в ПСД вносятся и не мешают выполнению работ подрядной организацией. В конце концов, они обе должны быть заинтересованы в итоговом результате, а не в поиске отговорок», — резюмировал Олег Ненилин.

Напомним, что в ходе заседания правительства Ярославской области 11 октября была официально озвучена статистика реализации программы капитального ремонта в Ярославской области. Цифра 34% не внушает оптимизма. В частности, в Ярославле программа и вовсе исполнена лишь на 33%. При этом погодные условия середины октября дают мало надежд на исправление ситуации. Главной причиной катастрофического положения дел, по мнению заместителя председателя правительства Виталия Ткаченко, является плохое качество проектной документации. С такой оценкой согласен и губернатор Дмитрий Миронов, который взял вопрос под контроль и поручил правительству области провести анализ всех проектных организаций, работающих над подготовкой документации для капитального ремонта многоквартирных домов.

«Это системная ошибка, и пора уже вопрос решить. Надо посмотреть, насколько эффективно работают все эти проектные организации и нужны ли они вообще в процессе капремонта в таком виде», — приводит слова Дмитрия Миронова официальный портал органов власти Ярославской области.

Будет ли выполняться капитальный ремонт в Ярославской области вообще без проектной документации или эти работы будут выполнять другие организации — не уточняется.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году региональным фондом капитального ремонта все объёмы работ были объединены в крупные лоты, которые достались на безальтернативной основе двум московским компаниям, «Дельта Констракшн» и «Мультисистема». С деятельностью первой в своё время был связан нынешний советник председателя правительства Ярославской области Павел Юхвидин. Учредителем второй опосредовано является офшорная компания Bronvige Management Ltd., зарегистрированная на Британских Виргинских островах.