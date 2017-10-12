Дарья Антонова ИА REGNUM Замоскворецкий суд Москвы

09:52 В Замоскворецком суде Москвы 12 октября состоится очередное судебное заседание по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Начало заседания запланировано на 10:00 мск. ИА REGNUM проведёт онлайн-трансляцию. В зале установлен видеопроектор. Сегодня должны показать видеоматериалы. Напомним, Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере $2 млн за положительное заключение о возможности приобретения государственного пакета акций «Башнефти». Он был задержан с поличным 14 ноября 2016 года.

09:54 Прокуроры уже на месте.

09:54 И адвокат Квеидзе раньше остальных адвокатов пришла.

09:57 Видео‑ и фотокорреспонденты ждут Улюкаева. Подошла адвокат Бурковская.

09:57 Снимающие журналисты стоят достаточно плотно, хотя и не битком, как было в первые заседания.

09:57 К настоящему моменту из 30 свидетелей пока допрошены 12.

09:57 Предыдущие три заседания прокуроры зачитывали письменные материалы дела. Осталось несколько томов.

10:03 Адвокат Каштанова пришла. Все ждут Улюкаева.

10:17 Улюкаев опаздывает.

10:18 Журналисты не исключают, что сегодня на заседании покажут видео встречи Улюкаева и Сечина, записанное ФСБ.

10:22 Алексей Улюкаев на месте. Сегодня он в осенней курточке.

10:23 Журналисты вновь пытаются задавать вопросы. Но он невозмутим.

10:25 «Без комментариев», — только и ответил Улюкаев.

10:26 Похоже, сегодня позволят узнать, упоминался ли Гоа в записи встречи или нет — факт упоминания этого штата стал камнем преткновения между адвокатами и обвинением.

10:28 Прокурор Непорожный настраивает видеопроектор.

10:30 Журналистам удалось узнать, что Улюкаев сейчас читает «Процесс» Франца Кафки. [[[picture3]]]

10:38 Как прокуроры, так и защита с самим Улюкаевым сегодня в приподнятом настроении. И само заседание обещает быть увлекательнее.

10:39 Среди вопрос журналистов, оставшихся без ответа, был также вопрос о поддержке Улюкаева Владимиром Путиным.

10:39 Заседание до сих пор не началось.

10:46 Прокуроры перешучиваются. Впервые за все заседания дела они в приподнятом настроении.

10:46 Судья вошла. Заседание начинается.

10:49 Непорожный заявил, что сегодня будут изучать компакт-диски с различными записями: упомянуты и телефонный разговор Сечина и Улюкаева, видео личных встреч, в том числе на Гоа, и передача взятки.

10:52 Суд вскрывает компакт-диски с материалами. Первый диск с записью 14 ноября 2016 года у офиса «Роснефти». Второй диск — аудиозапись телефонного разговора 14 ноября в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Третий диск — интервью Костина с Сечиным (видимо, речь идёт про Гоа). Ещё один диск — снова аудиозапись 14 ноября, беседа в ходе встречи Улюкаева и Сечина.

10:57 Включили диск с аудиозаписью разговора Сечина и Улюкаева 14 ноября (по телефону). Звонок в приёмную Улюкаева. «Игорь Иванович, добрый день, соединяю». «Добрый день, дорогой, как я рад тебя слышать». «У меня неисполненные поручения есть по итогам работы там, в Гоа (не очень разборчиво, на мой взгляд), много вопросов накопилось. Не мог бы на секундочку к нам подъехать?» «Ты в Риме будешь? Я в Риме буду. Можно там продолжить работу». «В 17:00 сможешь? Я разные компании по закупкам собираю… Ну, ладно, давай в 17:00». Интонации предельно дружелюбные, тон приветливый.

10:59 Следующий файл. Разговор в офисе «Роснефти». Видео встречи. Видимо, гаражный бокс. Крупным планом показывают машину в гараже.

11:00 Машину останавливают в 30 метрах от бокса. Выходят двое, несколько человек стоят рядом.

11:02 Когда машину останавливают, подбегает человек к машине, сотрудники ФБС. Там видно, что один из этих сотрудников записывает происходящее на камеру. Но этой записи защите не предоставили. Непорожный говорит, что как раз сейчас покажут запись, где сумка будет видна.

11:03 Обе записи через фильтр. Ночной. Всё чёрно-зелёное.

11:04 Разговоры мужчин у открытого бокса: «Ты на стоянку ставь, на стояночку поставь!»

11:04 Показывают, как Сечин прогуливается в куртке, ожидая Улюкаева.

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11:12 Сечин стоит, на вид, в самой обычной куртке. Запись идёт с балкона второго этажа напротив бокса, похоже. Камера крупным планом несколько раз показывала какую-то сумку под ёлкой недалеко от бокса (справа от него, если от выезда считать). В начале этого видео была запись без цветофильтра. Было видно, что на улице не очень темно ещё. На видео крупным планом авто. Показывают номера. «Слушай, а ты без куртки. Как ты ходишь вообще? Где курточка-то?»

11:16 Они вместе приближаются к сумке, которую показывали неоднократно. Речь уже известная всем. «Извини, задание выполнял…» Улюкаев забирает сумку. И сам несёт в бокс. Сумка большая, с длинными ручками. Речь более развёрнутая, чем представленная в расшифровках ранее. Это обусловлено, видимо, тем, что некоторые фразы «съело» плохое качество записи. Показывают закрытый бокс. Сечин не долго объяснял Улюкаеву про сумку. Улюкаев воспринял как должное, что сумку ему предлагают. Всё в дружественной манере.

11:16 Перед подъездом машины Сечин выдавал какие-то указание про «приготовить сумку» и «приготовить чай».

11:17 Запись подходит к концу, виден закрытый гаражный бокс. Оператор находился за стеклом, судя по бликам прямо перед камерой. Видео закончилось.

11:18 Таким образом, сначала показали выезд БМВ с задержанием, а затем видео с приездом Улюкаева и передачей сумки.

11:19 Далее аудиозапись файлов разговора Сечина и Улюкаева 14 ноября около здания «Роснефти». Когда Улюкаев подхватил сумку на последнем видео, Сечин говорил уже известные слова: «Извини, что затянули с поручением… туда-сюда…»

11:22 Очередная запись. «А вот сюда можно… а вот, ага…» Шум с улицы, голос Сечина. Снова: «А ты без куртки… Надо курточку какую-то…» «Не надо, не надо!» «Извини что затянули выполнение поручения… В командировке были… Туда-сюда, задание выполнено. Пойдём чайку попьём». Улюкаев (едва слышно): «Потом вернёмся?» Сечин: «Ага». Тут берётся сумка. Звук молнии открывающейся. Сечин: «Организм не переносит холода вообще».

11:25 «Я коротко, чтобы ты не замерз», — указывал Сечин при разговоре. Теперь голоса в помещении. Слова Сечина слышны в этот раз разборчиво, достаточно хорошо. Длинный промежуток с отдалёнными голосами, как будто в каком-то коридоре.

11:27 Телефонный разговор, голос Сечина: «Согласно вашему распоряжению никакие машины не выпускаются. Оставлять или можно выпускать?» «Пьём с посетителем чай», — добавил он.

11:28 «Алё, всё нормально, сохраняется режим… Всё, давай». «Всё нормально, да. Сохраняется режим. Да, хорошо, я наберу».

11:34 В этой записи было слышно, что Сечин в ожидании БМВ передавал указания Шокиной, чтоб корзинку в «206-ю поставила и чай приготовила». Надо сказать, что во время непосредственной встречи у Сечина голос уже был слегка более сумбурный. По телефону предельно радушен и расслаблен был. На встрече при словах перед передачей сумки голос типичный для ситуации, когда куда-то спешат, что-то говорят на ходу. Но без явной нервозности или заметного беспокойства.

11:35 Длинная пауза в аудиозаписи продолжается.

11:39 Улюкаев сокрушенно уставился в стол, держа голову рукой. Вслушивается в запись, хотя пока там тихо. Квеидзе переговаривается, видимо, о судьбе сумки в этот момент записи.

11:46 Улюкаев как будто немного нервно копается в бумагах. «Игорь Иванович? Ха-ха-ха-ха», — добродушный смех. «Да, корзиночку забирай… Счастливо, спасибо тебе большое». Запись оборвалась. Переговоры во время чаепития, судя по записи, шли минут десять.

11:47 Теперь осматривается DVD диск с видеозаписью интервью Сечина и Костина во время игры на бильярде (про Гоа, саммит БРИКС). Включили репортаж «Лайфа» и тут же выключили. Технические проблемы. Перезагружают компьютер.

11:52 Снова пытаются включить репортаж «Лайфа». Бильярд. Костин и Сечин играют. «Очень интеллектуальная игра. На что играете, Игорь Иванович? На вышки нефтяные… Кто выигрывает? Конечно, Игорь Иванович… Банкиры. Банкиры — всему голова». Гриднев просит обратить внимание, как выглядит пиджак подзащитного Улюкаева на записи. Пиджак на плече.

11:53 Сегодня обвинение закончило с предоставлением доказательств. Просят отложить. Защита не возражает. Следующее заседание — 19 октября в 10:00. [[[picture4]]]

11:56 Комментарии адвокатов: Квеидзе: «Сумка явно была не тяжелая». Она полагает, там вино. Квеидзе: «Сечин сказал, что угостит Улюкаева таким вином, которое он никогда не пробовал». Гриднев воздержался от комментариев. Каштанова: «Просто обратите внимание на пиджак на плече». Адвокаты подчеркивают, что пиджак всегда был на плече. Вероятно, это имеет отношение к сигналу пальцами.

11:59 Гриднев не просто просил суд обратить внимание на пиджак, а добавил: «С учетом показаний Феокистова».

12:03 Самого Улюкаева на записи «Лайф» почти не видно. Он стоял в отдалении.