Москва, 12 октября, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Астероид 2012 ТС4 пролетел рядом с Землей 12 октября. Расстояние между космическим телом и планетой составило около 42 тыс. километров.

Астероид 2012 ТС4

В 8:40 по московскому времени астероид пролетел над областью Антарктики. Космическое тело имеет несферическую форму и диаметр около 13−30 метров.

Сотрудники Балтийского федерального университета имени Канта заранее предупредили, что столкновения астероида с нашей планетой не произойдет.

Ученые смоделировали пролет небесного тела мимо Земли с помощью разработанной среды моделирования космических процессов и явлений Astro-Model.

«Вердикт однозначен: хоть небольшой астероид действительно пролетит рядом с Землёй, его траектория минует нашу планету, и падения опасаться не стоит», — сказал руководитель Астросообщества БФУ Алексей Байгашов.

Напомним, в сентябре на расстояние 7 млн километров к Земле приблизился астероид Florence, который входит в число крупнейших в околоземном пространстве. Наблюдения за космическим телом ведутся с 1981 года.