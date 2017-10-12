Нижний Новгород, 12 октября, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Врио Губернатора Нижегородской области Глеб Никитин надеется на конструктивное взаимодействие с депутатами регионального Законодательного собрания. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об том он заявил в ходе своей первой встречи с депутатами, которая проходит 12 октября в закрытом для СМИ режиме.

Андрей Репин ИА REGNUM Глеб Никитин проводит свою первую встречу с депутатами нижегородского Заксобрания

По словам Никитина, он возглавил регион в тот период, когда бюджет на 2018 год был уже практически сверстан.

«И сегодня мне приходится проводить совещания практически по каждому пункту бюджета, чтобы вникнуть в каждую цифру», — отметил врио губернатора.

По словам Никитина, он готов услышать мнение каждого депутата, и при этом хотел бы видеть их в лицо.

«Эти мнения будут обязательно услышаны. В каких-то ситуативных вопросах вы осведомлены лучше меня. Пока. При этом я предлагаю не играть мускулами и не устраивать ярмарок тщеславия», — заявил Никитин.

Как сообщало REGNUM, Глеб Никитин был назначен врио губернатора Нижегородской области в конце сентября 2017 года.

На этом посту он сменил Валерия Шанцева, возглавлявшего регион 12 лет.