Москва, 12 октября, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Пособия по безработице в Российской Федерации в 2018 году останутся такими же, как и в текущем году — от 850 до 4900 рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект постановления правительства, который есть в распоряжении издания.

Цитата из хф «Огни рампы». Реж. Чарльз Чаплин. 1952. США Безработный

Проект положения, уточняется в пояснительной записке к документу, соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе и иных международных договоров РФ.

В пояснительных документах к проекту постановления также отмечается, что пособие по безработице на данный момент не обеспечивает необходимый уровень замещения утраченного заработка на уровне прожиточного минимума. Его минимальный размер составляет 7,6% от прожиточного минимума, а максимальный — 44,1%.

Отмечается, что в Министерстве труда России планируют изменить сложившуюся ситуацию. Ведомство разрабатывает законопроект, который подразумевает существенное увеличение максимального и минимального пособия по безработице.