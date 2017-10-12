Москва, 12 октября, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Биография композитора Дмитрия Шостаковича может стать основой для будущей картины Алексея Учителя. Об этом режиссер рассказал на закрытом предпремьерном показе фильма «Матильда».

Дмитрий Шостакович — боец добровольной пожарной команды профессорско-преподавательского состава Консерватории во время дежурства

"Я хочу снять фильм о Шостаковиче, и дело не только в музыке, в его жизни тоже происходило много чего интересного», — признался Учитель.

Интерес представляет тема взаимоотношений творческого деятеля с властью, пояснил Учитель журналистам, присутствовавшим на показе в МИА «Россия сегодня».

Кроме того, режиссер работает над фильмом о музыканте Викторе Цое, передает RT.

По словам Учителя, в свое время он много снимал лидера группы «Кино», в том числе для фильма «Рок». Режиссер также был на месте гибели музыканта.

«Это была реальная история, когда гроб с телом Виктора везли три дня, — отметил он. — Это трёхдневное путешествие в Петербург будет основой моей картины».

Алексей Учитель снял такие картины как «Космос как предчувствие», «Край», «Прогулка», «Матильда». Последняя подверглась жесткой критике задолго до премьеры. Основным инициатором критики выступила депутат Государственной думы («Единая Россия»), бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Несмотря на скандал, «Матильда» выйдет в российский прокат 26 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Учитель попросил российских журналистов поддержать его фильм «Матильда» в связи со сложившейся «неординарной ситуацией». Он призвал представителей СМИ, которые пришли на закрытый показ, досмотреть фильм до конца. Перед началом показа все журналисты, включая зарубежных, дали подписку о неразглашении сюжета до 20 октября.

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