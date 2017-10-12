Красноярск, 12 октября, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Число претендентов на пост мэра Красноярска сократилось с десяти до четырёх человек. Борьбу за кресло градоначальника продолжают действующий мэр Эдхам Акбулатов, депутат горсовета Красноярска Владимир Егоров, и. о. министра транспорта Красноярского края Сергей Ерёмин, руководитель администрации Советского района Красноярска Владислав Логинов.

Евгения Бутылина. Krasnoyarsk-gorsovet.ru Проект основных направлений развития города Красноярска

Как сообщили ИА REGNUM в горсовете, конкурсная комиссия заслушала кандидатов на пост главы города 11 октября. Кандидаты представили программы своей предстоящей деятельности на должности мэра.

Не обошлось и без курьёзов. Например, по сообщениям красноярских СМИ, руководитель общественной организации «Культура Сибири», кандидат в градоначальники от КПРФ Андрей Худоногов «списал» программу у мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Такой вывод красноярские журналисты сделали после того, как члены комиссии спросили у кандидата, почему в тексте его программы встречается Новосибирск.

«Официально заявляю, что это неправда. Мы по официальным каналам в Новосибирске попросили программу, чтобы взять её за основу как структуру, и сразу об этом заявляли. А содержание её было практически полностью привязано к городу Красноярску», — сказал Худоногов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его словам, Новосибирск в некоторых местах попадался «из-за цейтнота»: «Редактор не очень внимательно отнесся к работе».

Как сообщают «НГС.Новости», действующий мэр Акбулатов долго рассказывал о том, что ему нужно 47 млрд рублей, чтобы улучшить город. Депутат Егоров «разносил мэрию, не стесняясь в выражениях», кандидат Юрий Тяжельников «обещал сделать Красноярск столицей, центром освоения Арктики и партнерства со странами СНГ». А министр транспорта Сергей Ерёмин и вовсе признался, что работал над программой развития города недолго, мол, ему, как хозяйственнику, все проблемы города известны.

Между тем комиссия свой выбор сделала, допустив до следующего тура Ерёмина, Логинова, Акбулатова и Егорова.

Результаты конкурсного отбора красноярцы обсуждают в соцсетях. В частности, по словам депутата горсовета Константина Сенченко, эта процедура является «абсолютно оскорбительной для жителей города».

«Комиссия, состоящая только из чиновников и депутатов, допустила до второго тура только чиновников и депутатов. Власть замкнулась сама в себе. Сама себя выбирает и назначает», — пишет Сенченко на своей странице в Facebook.

Действительно, в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Красноярска вошли пятеро депутатов горсовета (Евгения Бухарова,Аркадий Волков,Вячеслав Гордеев,Александр Негруцкий,Владимир Пястолов) и пятеро чиновников (и. о. начальника управления губернатора Красноярского края по организации взаимодействия с органами местного самоуправления Владимир Богданов; заместитель министра природных ресурсов и экологии Дмитрий Еханин; заместитель руководителя администрации губернатора — начальник управления кадров и государственной службы губернатора Леонид Кирсанов; министр образования края Светлана Маковская; министр промышленности, энергетики и торговли Анатолий Цыкалов).

Евгения Бутылина. Krasnoyarsk-gorsovet.ru Конкурсная комиссия заслушала кандидатов на пост главы города Красноярска

Кто будет выбран мэром Красноярска, станет известно уже 24 октября по итогам сессии городского совета.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, прямые выборы мэра Красноярска отменили в 2014 году. Новая система избрания главы города возлагает обязанность по решению этого вопроса на депутатов горсовета. Изначально принять участие в борьбе за кресло мэра города-миллионника Красноярска пожелали 13 человек. Затем по итогам рассмотрения документов к участию в конкурсе допустили 10 кандидатов.

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В настоящее время Красноярском руководит Эдхам Акбулатов, выигравший выборы мэра в 2012 году. Тогда он набрал 69,37% голосов избирателей (106 344) при явке порядка 20%.

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