Пекин, 12 октября, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному главным финансовым регулятором Китая, по состоянию на 12 октября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,5808 юаня за доллар. Таким образом, китайская валюта продолжила цепочку укреплений, отыграв у американского доллара еще 33 базисных пункта.

23yy.com Юань

В заявлении Народного банка Китая отмечается, что изменения валютного курса вызваны финансовой активностью третьих стран на международном рынке. Кроме того, укрепление юаня не скажется на темпах восстановления национальной экономики КНР, пишет «Чжунго жибао».

Укрепление китайской валюты стало неожиданностью для большинства американских аналитиков, которые ранее прогнозировали обвал национальной валюты КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 11 октября 2017 года центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,5841 юаня за доллар. Таким образом, китайская валюта установила новый рекорд, укрепившись всего за два рабочих дня на 652 базисных пункта.