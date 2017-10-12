Москва, 12 октября, 2017, 08:14 — ИА Регнум. В России за неделю (3−9 октября) потребительские цены остались в среднем неизменными — инфляция составила 0%. Недельная инфляция остается 0% второй месяц подряд (с начала сентября, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

С начала 2017 года инфляция составила 1,7% (с начала 2016 года 4,5%).

За неделю яйца куриные подорожали на 2,4%, консервы мясные, масло сливочное, молоко, рис, соль и конфеты шоколадные — на 0,2−0,3%.

При этом снизились цены на сахар-песок снизились на 1,8%, крупу гречневую — на 0,7%, свинину, куры, маргарин и муку — на 0,1−0,3%.

На 0,4% подешевела плодоовощная продукция (капуста белокочанная, лук, морковь и яблоки — 1,2−2,7%). Огурцы и помидоры стали дороже на 7,3% и 2,2% соответственно.

За неделю практически не изменились цены на бензин и дизельное топливо — подрости на 0,1%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России второй месяц подряд сохраняется дефляция. Так, в августе 2017 года Росстат зафиксировал рекордный показатель дефляции в России — 0,5%. В сентябре инфляция составила 0,1%.

Напомним, с начала 2017 года было отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 0,6%, в феврале — 0,5%, в марте — 0,1%. Затем в апреле инфляция выросла до 0,3% и продолжила расти в мае — до 0,4%. В июне она подскочила до 0,6%, а в июле упала до 0,1%.

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