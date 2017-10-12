Лондон, 12 октября, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Отсутствие торгового соглашения с Евросоюзом во время выхода из него обойдется Великобритании в £400 млрд. Об этом сообщает The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Эксперты голландской компании Rabobank, предоставляющей банковские и финансовые услуги, подсчитали, что Brexit без торгового соглашения будет стоить Соединенному Королевству £400 млрд к 2030 году.

По словам старшего экономиста компании, при оценке потерь британской экономики была учтена динамика внедрения инноваций в производство и конкуренция с экономикой ЕС, а также проанализирован кадровый потенциал двух экономик.

В случае, если Британия и Евросоюз достигнут соглашения, рецессия все равно последует, однако будет мягче и не столько продолжительна.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября стало известно о намерении Великобритании разграничить торговые обязательства с Евросоюзом и пересмотреть условия участия в ВТО после выхода из ассоциации. В совместном письме Великобритании и ЕС к членам организации говорится, что стороны намерены поддерживать существующие уровни доступа на рынки других членов ВТО.

В сентябре стало известно о негативном влиянии Brexit на британскую экономику. Так, в стране растет инфляция и ослабляется национальная валюта, что привело к росту цен на импорт.

Напомним, процедуру Brexit запустила 27 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Ожидается, что королевство окончательно покинет ЕС 29 марта 2019 года.