Москва, 12 октября, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Кратковременные дожди ожидаются на территории Москвы и Подмосковья в четверг, 12 октября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пасмурно. Москва

"Сегодня (12 октября) обширный атлантический циклон и связанный с ним атмосферный фронт будут доминировать в атмосфере над столичным регионом, что вновь станет причиной пасмурной и сырой погоды», — говорится в сообщении.

Ожидается, что столбики термометров в столице покажут +7…9 градусов, по области — +5…10 градусов. Ветер юго-западный 4−9 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 743 мм рт.ст.

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