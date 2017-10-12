Керчь, Крым, 12 октября, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Строители Крымского моста готовятся к подъему автодорожного арочного пролета на проектную высоту. Арка уже находится в створе между фарватерными опорами, сообщает информационный центр «Крымский мост».

Most.life Монтаж арки моста

Конструкция была доставлена к месту установки с помощью плавучих опор к 19:30 (время совпадает с московским) 11 октября. Специалисты приступили к закреплению на арке подъемных тросов и подготовке грузоподъемного оборудования. На 12 октября запланирован подъем арки на высоту 35 м.

Автодорожную арку, вес которой составляет почти 5500 тонн, поднимут 12 домкратами грузоподъемностью 650 тонн каждый. Для закрепления подъемных тросов по краям под нижней частью арки предусмотрены подхватные балки.

После закрепления подъемных тросов нагрузку на домкраты подадут поэтапно — она будет возрастать от 5% веса конструкции до 50%, а затем до 100%. На этом этапе пролетное строение приподнимется на 1 м над плавучими опорами, после чего надежность конструкций агрегатов и строповочных элементов будет проверена.

Арка останется на весу на 1 час, затем начнется следующий этап операции. Конструкцию будут поднимать со средней скоростью 5 м в час. В операции по подъему и монтажу арки будут участвовать до 30 человек в смену. Среди них — инженеры, стропальщики, сварщики, геодезисты, а также специалисты контроля качества.

Предполагаемая длительность операции по установке арки — 72 часа. На этот период будет ограничено движение судов в Керчь-Еникальском канале. Судоходство будет возобновлено, когда строители подтвердят, что арка надежно закреплена на проектной высоте.

Читайте также: Крымский мост: кто на самом деле топит украинские порты?

В автодорожном арочном пролете Крымского моста предусмотрено четыре полосы движения, в том числе полосы безопасности. Ширина арки составляет от 15 до 30 м, высота в высшей точке — 45 м.

Керченский мост, соединяющий полуостров Крым с Краснодарским краем, станет самым крупным в России — его длина составит 19 км. Начало движения по мосту автомобилей запланировано на декабрь 2018 года.

Читайте также: В Крыму высмеяли идею Украины подать в суд на РФ из-за Крымского моста

Как сообщало ИА REGNUM, операция по установке железнодорожной арки Крымского моста на фарватерные опоры была завершена 29 августа. В тот же день под конструкцией прошел первый корабль.

Решение о строительстве моста между Крымом с Краснодарским краем было принято почти сразу после вхождения полуострова в состав РФ. Дальнейшие события подтвердили правильность такого шага — украинские радикалы устроили блокаду Крыма, ограничив поступление в регион электроэнергии и продовольственных товаров с территории Украины.

Снабжение Крыма осуществляется с помощью Керченской паромной переправы, пропускная способность которой ограничена. Ранее в рекордно короткие сроки был построен энергетический мост, обеспечивающий поступление электроэнергии из Краснодарского края на полуостров.