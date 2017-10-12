Москва, 12 октября, 2017, 07:18 — ИА Регнум. Власти Москвы закупят более 18 тыс. огнетушителей для 707 столичных школ, на эти цели планируется потратить около 9,5 млн рублей. Об этом 12 октября сообщает портал m24.ru со ссылкой на городской департамент образования.

Караханян Ваган ИА Красная Весна Школа. Москва

Согласно опубликованному документу, средства для борьбы с тушением должны быть новыми, не бывшими в употреблении и ремонте, в том числе те, у которых не были заменены составные части и восстановлены потребительские свойства.

Отмечается, что огнетушители должны быть поставлены в школы в течение 60 рабочих дней с момента заключения договора. Власти закупят порошковые и углекислотные огнетушители разных модификаций весом от 4,5 до 14,5 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2017 года власти Москвы закупят восемь пожарно-спасательных мотоциклов, которые будут оснащены огнетушителями, 20-литровыми баллонами с водой и пожарными рукавами.

Пожарный мотопатруль будет выезжать на дорожно-транспортные происшествия, а также патрулировать улицы столицы рядом со стадионами в дни игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

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