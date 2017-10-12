США и Литва продолжают испытывать терпение России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 октября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Очередной недружественный шаг: Россия требует вернуть российские флаги на консульство в Калифорнии;
- «Требовательный диалог»: глава Европарламента «благословил» Литву на эскалацию отношений с Россией;
- «Уступка за уступку»: Россия и Китай призвали КНДР и США к сдержанности;
- А оценивают по деньгам: глав регионов будут оценивать по состоянию бюджета;
- Слишком много: Жириновский предложил сократить количество регионов до 25;
- Взрывное распространение: в РФ с борщевиком решили бороться через федеральные программы.