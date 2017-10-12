Харбин, Китай, 12 октября, 2017, 06:18 — ИА Регнум. Строительство нового гражданского аэропорта началось на границе между северо-восточной китайской провинцией Хэйлунцзян и Россией, сообщает 11 октября агентство «Синьхуа».

Взлётно-посадочная полоса

Строительство аэропорта Дуннин началось 11 октября в приграничном городе Суйфэньхэ с предварительным бюджетом 1,15 млрд юаней ($174 млн), утверждают городские власти.

Занимая площадь порядка двух квадратных километров, региональный аэропорт разработан с учетом пропускной мощности 450 тыс. пассажиров и 3600 тонн груза ежегодно. В год в аэропорту должно совершаться 4800 взлетов и приземлений.

Прямые рейсы запланированы в Пекин, Шэньян, Далянь и Циндао. Международные рейсы в города России также запланированы.

Испытательные полеты и другие операции планируется начать в новой воздушной гавани уже в 2020 году.

Располагаясь в юго-восточной части провинции Хэйлунцзян, город Суйфэньхэ является крупнейшим коридором Китая в Россию. Порядка миллиона межграничных переходов и торговый оборот в 10 млрд юаней ежегодно осуществляется через него.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай намерен к 2025 году построить 136 новых аэропортов. В 2015 году Китай обладал 207 гражданскими аэропортами, но уже к 2020 их число должно увеличиться до 260.

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