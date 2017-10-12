Владивосток, 12 октября, 2017, 06:38 — ИА Регнум. В Приморье сборщик кедровых шишек спас обессиленного рысёнка, ставшего жертвой браконьерского капкана. На данный момент за ним наблюдают ветеринары сафари-парка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рысь

Читайте также: Приморский нацпарк может войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО

По словам директора сафари-парка Дмитрия Мезенцева, к ним обратился сборщик шишек и сообщил, что нашёл в окрестностях посёлка Новая Россия рысёнка, попавшего в капкан. Обессиленный зверь жалобно мяукал и не оказывал сопротивления ветеринарам, которые приехали забрать его в центр.

У рыси сильно опухла задняя лапа, по предварительным данным, там может быть перелом.

«Видимо, рысёнок отчаянно вырывался из капкана, стремясь на свободу. Сейчас малыш очень слаб, будем лечить», — рассказал Дмитрий Мезенцев.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный парк «Бикин», расположенный в Пожарском районе Приморья, может войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В его лесах живут тигры, рыси, лоси, пятнистые олени, волки и другие животные.