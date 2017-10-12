Нью-Йорк, США, 12 октября, 2017, 06:00 — ИА Регнум. Неизданные песни американского певца Принса без ведома его наследников и родственников были извлечены из сейфа в имении Paisley Park, сообщает Associated Press.

jimieye Принс. 1990

Как сказала сводная сестра певца Шэрон Нельсон, она и ее сестра Норин потребовали возвратить в его имение увезенную в Калифорнию часть коллекции. По словам Нельсон, произведения должны вернуться в Paisley Park.

«У меня такое ощущение, будто Принс умер еще раз», — сказала она.

Отмечается, что по решению суда, имущество певца, скончавшегося в 2016 году, оценивается в $200 млн. Причем большую ценность представляют записи его произведений.

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Напомним, американский певец Принс умер в апреле 2016 года в Paisley Park. Причина смерти — передозировка обезболивающим препаратом.