Владивосток, 12 октября, 2017, 05:39 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко 12 октября подписал распоряжение о введении в регионе особого противопожарного режима, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лесной пожар

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В департаменте лесного хозяйства отметили, что особый противопожарный режим был введён вынужденно, из-за сложной обстановки в Приморье, где продолжают полыхать 13 возгораний, 31 очаг локализован.

«Главы муниципалитетов должны запретить гражданам находиться в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований», — отметил Тарасенко.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка с лесными пожарами в Приморье «накалилась» в сезон сбора дикоросов. В тайгу приходят целые бригады, обрывают шишки вместе с ветками, а после их сжигают. На днях в отношении сборщика шишек, убившего своего конкурента, было возбуждено уголовное дело.