Казань, 12 октября, 2017, 05:17 — ИА Регнум. В Татарии до 18 октября проходит антикоррупционную экспертизу проект поправок в республиканский закон о государственной гражданской службе. Автор законопроекта предлагает весь период службы чиновников обновлять их знания и навыки, а оплачивать участие в семинарах и тренингах будет работодатель. В роли последнего выступает госорган, а плательщиком — бюджет. Вопрос необходимости дополнительного профессионального образования также предлагается оставить на усмотрение нанимателя, а норму о периодичности обязательного дополнительного обучения раз в три года предложено отменить, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Автором законопроекта является депутат Госсовета РТ Альберт Хабибуллин. Он предлагает переориентироваться на новый подход к профессиональному развитию государственных служащих в течение всего периода их работы.

«Законопроектом также предлагается внедрение комплексного подхода к вопросу профессионального развития государственных служащих посредством их дополнительного профессионального образования, участия в иных мероприятиях по профессиональному развитию (обучающие мероприятия: семинары, тренинги, мастер-классы, другие мероприятия, мероприятия по обмену опытом в форме межведомственного взаимодействия и наставничество)», — отмечается в пояснительной записке.

Решать вопрос, необходимо ли государственному служащему дополнительное профессиональное образование или нет, предложено нанимателю. Действующую периодичность обязательного обучения раз в три года предложено отменить.

Организовывать обучение автор законопроекта предлагает через размещение соответствующего госзаказа, в рамках государственного задания или же за счёт средств госоргана, где работает чиновник, в образовательной организации, определённой по закону о госзакупках.

Формировать госзаказ на профессиональное обучение служащих на предстоящий год депутат предложил органам по управлению госслужбой, но на основе заявок ведомств и учитывая их функции, а также имеющееся образование чиновника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии в последующие три года (с 2018 по 2020 год) при увеличении объёма дефицита консолидированного бюджета и урезании расходов по некоторых социальным статьям средства «на содержание органов государственной власти» будут расти. На 2018 год на эти цели планируется заложить1,54 млрд рублей, доведя в 2019 году показатель до 1,585 млрд рублей и в 2020 году — до 1,635 млрд рублей.

Рост расходов на органы госвласти связан в том числе и с увеличением зарплатного фонда. Повышение денежного содержания намечено на все три года — ежегодно 1 октября на 4%. При этом предыдущее повышение было 1 октября 2017 года. Месячные оклады и денежное содержание госслужащих Татарии выросли в 1,049 раза.

В то же время по итогам за январь — декабрь 2016 года среднемесячная начисленная зарплата в этой сфере была выше средней по республике (30,4 тыс. рублей): в органах исполнительной власти Татарии— 43 053 рубля, в территориальных органах федеральных ведомств — 37 529 рублей и в органах местного самоуправления — 31 472 рубля.

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