Банги, 12 октября, 2017, 05:08 — ИА Регнум. ООН начала расследование по обращению девушки из Центральноафриканской республики (ЦАР) об изнасилованиях со стороны миротворцев организации, размещенных в населенном пункте Бамбари, передает Associated Press.

U.S. Navy Миротворцы ООН

По словам пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика, расследование ведется против миротворцев из Мавритании, которые обвиняются в том, что склонили 19-летнюю девушки к употреблению наркотических средств, а затем изнасиловали ее.

Дюжаррик сообщил, что пострадавшая была передана сотрудникам гуманитарных организаций «для оказания соответствующей медицинской и психологической помощи».

Пресс-секретарь также напомнил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш намерен посетить ЦАР в конце октября и лично сможет проверить ситуацию с миротворческим контингентом в африканской стране.

По данным Amnesty International, на настоящий момент наибольшее число случаев сексуального насилия со стороны миротворцев ООН фиксируется в ЦАР, Конго, на Гаити и в Южном Судане.