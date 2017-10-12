Москва, 12 октября, 2017, 04:49 — ИА Регнум. Компания «ТВ Хит» по созданию собственного телеконтента создана российским журналистом и телеведущим Андреем Малаховым, пишет журнал StarHit.

Mikhail Popov Андрей Малахов

Уточняется, что Малахов — генеральный продюсер, а Александр Новиков (исполнительный продюсер «Трансконтинентальной МедиаКомпании») — генеральный директор новой структуры.

Напомним, Малахов долгое время работал на «Первом канале» ведущим популярного шоу «Пусть говорят». В августе он покинул проект, причем вокруг его ухода возникла большая шумиха.

Уходя, Малахов заявил, что 25 лет работы на телеканале повлияли на его ДНК. По его словам, это было «удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни».

Читайте подробнее: Малахов о работе на «Первом канале»: «Эти годы стали частью моей ДНК»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября продюсер шоу «Жди меня» Александр Любимов сообщил о переносе передачи с «Первого канала» на НТВ.

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