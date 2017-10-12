Вашингтон, 12 октября, 2017, 03:47 — ИА Регнум. Российское правительство использовало софт «Лаборатории Касперского» для тайного сканирования компьютеров по всему миру, в том числе для доступа к секретной информации в США, утверждает The Wall Street Journal.

Michael Movchin Эмблема лаборатории Касперского

По словам «официальных лиц», антивирус Касперского, модифицированный Кремлем, искал в компьютерах всего мира документы, маркированные как «совершенно секретные».

Издание считает, что предполагаемая модификация, которая предположительно была внесена в программы «Лаборатории Касперского», могла быть сделана только с ведома руководства компании.

Напомним, 5 октября издание The Wall Street Journal, со ссылкой на неназываемых должностных лиц США, сообщило, что «Лаборатория Касперского» и Кремль причастны к похищению секретных данных АНБ в 2015 году.

Ранее, 4 октября, то же издание сообщило о масштабной кибератаке Кремля в отношении военнослужащих НАТО в Восточной Европе. В качестве доказательства кибератаки и наличия в ней «руки Кремля» журналистами был приведен рассказ военнослужащего армии США, на экране смартфона которого появилась «маленькая карта Москвы».